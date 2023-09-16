شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات هيئة التعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية باجمالى حوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف القصير أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة الرئيس سوف تسهم فى رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية ومن قبلها تفشى جائحة كورونا.

وناشد زير الزراعة المزارعين التوجيه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقى لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر توجهياته اليوم للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بنى سويف.