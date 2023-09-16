شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد والمترو تثمن قرارات الرئيس السيسى: تؤكد انحيازه للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء في البيان أن النقابة العامة تثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه، فضلا عن زيادة الحد الأدنى لأجمالي الدخل للدرجة السادسة من 3500 إلى 4000، هذا بخلاف زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٣٦ إلى ٤٥ ألف بزيادة حد الإعفاء 25%، كذلك زيادة العلاوة الاستثنائية لأرباب المعاشات من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه .

الأمر الذي يؤكد إنحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم .

والنقابة العامة إذ تثمن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة .

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف، وجاءت كالتالى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.