بالصور.. إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارتين في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص جراء حادث مروري وقع مساء اليوم السبت، بعد تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارتين أجرة وملاكي، وبأحد أعمدة الإنارة على طريق الفيوم أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الخدمات المرورية أعلى طريق الفيوم، بوقوع حادث مروري أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الطريق.