اتحاد العمال: قرارات السيسي "تاريخية".. وتؤكد سعيه لتوفير حياة كريمة للمواطن



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تاريخية، وفي منتهى الأهمية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية، وتؤكد إحساسه التام بالمواطن المصري.

وأضاف جبران، ان هذة القرارات أكدت شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمعاناة المواطنين، وأنه ليس بعيدا عنهم خاصة أن هذة القرارات ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين، وتؤكد أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، فشكرا للرئيس باسم جميع عمال مصر.

وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس السيسي واصفا إياها بالتاريخية، ومنها توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيدا على دعمه للمواطنين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

علاوة على قرار الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، قائلا: إنها زيادات تاريخية وقرارات تصب في صالح المواطن المصري، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% ولأصحاب المعاشات، وبإجمالى خمسة ملايين أسرة، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.