برلماني: تهديدات إسرائيل لتدمير منظومة التعليم الفلسطينية هدفها تهويد القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أكد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تهديدات سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتدمير منظومة التعليم الفلسطينية، هدفها الرئيسى تنفيذ خطة تهويد مدينة القدس وطمس هويتها، مطالباً المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونسكو ورابطة الجامعات الاسلامية بصفة خاصة مواجهة تهديدات وزارة المعارف الإسرائيلية، بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي" الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقال "أمين"، إن هذه التهديدات الإسرائيلية الخطيرة وغير الشرعية هدفها إحكام السيطرة على الأوضاع في القدس وتعطيل الدراسة الفلسطينية الفترة المقبلة وهذه الإجراءات أقرتها الحكومة المصغرة وستدخل حيز التنفيذ الفترة القادمة وإن كانت هناك بعض المدارس تتبع وكالة الغوث ولايمكن سحب ترخيصها.

وأكد أن هدف هذه الإحراءات أيضاً التضييق على الحالة التعليمية في القدس إلى جانب مناكفة الجانب الأردني المشرف على مدينة القدس والمقدسات الاسلامية الى جانب ضرب البنية التحتية للمدارس فى القدس ودفعهم للرحيل وهذا لن يؤثر على العملية التعليمية.

وطالب النائب أشرف أمين بضرورة أن يتدخل المجتمع الدولى لاتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الوقف الفوري لقرار وزارة المعارف لأنه من المؤكد سيؤدي إلى طرد الآلاف من الأسر الفلسطينية من القدس وبناء منظمات تعليمية مختلفة وسحب تراخيص المدارس لتنفيذ خطة تهويد القدس 2020.