رئيسة "القومي للمرأة" تستقبل السفير الإسباني لمناقشة سبل التعاون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل من السيد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر والسيدة إيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر والسيدة ماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الأسبانية للتعاون الإنمائي الدولي لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعبرت "مرسي"، عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية وعبرت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من إنجازات ونجاحات آخرها إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات التي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة "براح آمن".

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس ومنها برنامج "هي تقود"، وأشارت إلى الإطار الوطني للإستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى.

كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالاضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الإناث.

فيما أشاد السيد البارو إيرانثو جوتييريث السفير الأسباني في مصر بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.