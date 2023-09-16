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فاكسيرا: توفير لقاح الكلب بسعر 103 جنيهات بفروع المصل واللقاح

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القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فاكسيرا، إنه يتوفر بمركز التطعيمات القومى لقاح الكلب بجرعات تطعيم من عمر سنة لأقل من 5 سنوات بسعر 103 جنيهات شامل رسم التطعيم.

وأضافت شركة فاكسيرا أنه يتم الحصول على الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية بعد 3 أيام.

كشفت عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب وذلك للحماية من الإصابة بمرض السعار.

 

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل إجراءات الإسعافات الأولية:

 

-  القيام بإيقاف النزيف 

- غسل الجرح بالماء والصابون 

- وضع ضمادة خفيفة على الجرح 

- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج 

- المصل المناسب

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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