شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التحالف الوطني: أنفقنا 16 مليار جنيه ونأمل أن تمتد فروع التحالف لخارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف الوطني للعمل التنموي، منذ أعلن عنه في مارس 2022 لم يترك أي محافظة من محافظات مصر، وشارك في مشروعات البنية الاساسية، ومشروعات تنموية، ومشروعات زراعية، وتوزيع مواد غذائية، قوافل وخدمات علاجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" : "نبحث عن القرى الأكثر احتياجًا، وما تم إنفاقه وصل لقرابة 16 مليار جنيه في قرابة عام وشهرين، والتحالف يستهدف أكثر من 35 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا، 25 مليون منهم يتلقون مواد غذائية، و5 ملايين يتلقون خدمات علاجية، وأكثر من 40 ألف مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وخدمات لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن التحالف لديه خطة طموحة لتشكيل التحالف بفروعه في المحافظات، ونأمل يمتد فروعه لخارج مصر، منوهًا أن التحالف يساعد أيضًا الدول الشقيقة.

وختم: "التحالف بدأ بـ34 جمعية أهلية، أذرعه وصلت لكل أنحاء الجمهورية، وكان موجود بقوة في بني سويف ومع الرئيس في كل خطواته".