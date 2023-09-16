شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: قرارات الرئيس السيسي ترفع المعاناة عن كاهل صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، على قرارات الرئيس السيسي، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

وقال الدكتور سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة سي بي سي، إن هذا القرار يمثل انتصار للفلاح المصري، وخاصة صغار المزارعين، حيث كان بعضهم يعاني قروضًا في بنك الزراعي المصري، ولكن أنه هذا قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته.

وذكر سيد خليفة، أن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية تخدم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى ان مبادرة حياة كريمة تخدم المزارع المصري بشكل كبير، مشددا على أن مشروعات حياة كريمة تخدم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر أضافت خلال عامين من 3 لـ 4 ملايين فدان.