رماها بالماء المغلي.. رجل ينتقم من زوجته بعد شكه في سلوكها



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أمرت النيابة المختصة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة زوجته بسكب ماء مغلي عليها لوجود خلافات بينهما لشكه في سلوكها في النزهة بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أول أمس الخميس بلاغا من شرطة النجدة مفاده مقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

ودلت التحريات على أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ عام بسبب شكه فى سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية أحضر على إثرها ماء مغلي وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.

وألقى رجال المباحث بقسم شرطة النزهة القبض على المتهم، واعترف بأنه ارتكب الواقعة نظرا لوجود خلافات بينه وبين زوجته، لشكه في سلوكها.