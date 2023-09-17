بالصور.. الحماية المدنية تبحث عن ناجين أسفل عقار العمرانية المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تواصل فرق الإنقاذ البري البحث عن ناجين أسفل أنقاض عقار العمرانية المنهار.

مصدر مطلع يشارك في أعمال رفع الأنقاض أكد أن العقار المنهار خال من السكان لكن تضرر آخر مجاور.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

تبين بالفحص انهيار عقار مكون من ٣ طوابق غير مأهول بالسكان بشارع متفرع من خاتم المرسلين ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى آمال خالد ١٨ سنة نقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

فرضت الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث وسط اعمال رفع الأنقاض تحسبا لوجود ضحايا.