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الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة إعفاء المتعثرين من غرامات التأخير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف "القصير"، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس سوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين؛ نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة .

وناشد وزير الزراعة، المزارعين، بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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