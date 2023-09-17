شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طرق الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى: - التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف. - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق. - يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها. - يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات. - تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض. - يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة. - استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال. - ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة. - عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

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