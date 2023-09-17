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اعرف طرق الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية

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القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:

 

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

 

 - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

 

- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

 

- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

 

- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

 

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

 

- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

 

- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

 

- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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