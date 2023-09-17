شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تطالب زوجها بـسداد 3.6 ملايين جنيه بعد 27 عاما "زواج".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت سيدة دعوى نفقة متعة ودعوى تعويض ودعوى تبديد ضد زوجها السابق بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات ومحكمة الجنح بالجيزة، وذلك بعد 27 عاما من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، وثمن قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، وذلك بعد أن تحايل عليها وطلقها غيابياً وأخفى عليها طوال شهور.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أنجبت منه 3 أبناء وعشت برفقته سنوات فى الغربة وعندما عندنا لمصر تخلى عنى وكان يرسل النفقات لى فقط، تزوج وعاش طوال 5 سنوات وأنا معلقة على ذمته، ثم طلقنى غيابيا وسجل ممتلكاته باسم زوجته ليحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض منح أولاده حقوقهم".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، عشت فى جحيم بسبب تصرفاته، سرق منزل الزوجية، وقام بإتلاف منقولاتى وسرقه مصوغاتي، وغدر بي، وبعدها طلقنى غيابياً".

وأكدت:" تحايل لسرقة ممتلكاتى وحقوقى الشرعية، ونسى أولاده مني، وبدأ يفتعل معى خلافات كثيرة لدفعى للتنازل عن حقوقى والدعاوى المقامة ضده، لاقيم ضده دعوى تعويض وجنحه تبديد وسب وقذف، وقدمت مستندات تثبت تعرضى للتهديد على يديه، وإبتزازي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.