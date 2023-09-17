شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: تكلفة الأخطاء الصحية عالميا 42 بليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة إضافية بما يعادل 42 بليون دولار سنويا.

وأضاف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من 7 إلى 10 لكل 100 مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية إلى 25%.

ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين 4 مليون في البلاد مرتفعة الدخل، و60 مليون في البلاد متوسطة ومجدودة الدخل، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جداراً واقياً من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويا 8 ملايين شخص من الوفاة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الانفاق علي الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما سينعكس إيجابًا علي حياة الأسرة المصرية.