النوبي أبواللوز: احتفالية عيد الفلاح كانت مظاهرة في حب ودعم السيسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف النوبي أبواللوز أمين عام نقابة الفلاحين والأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، عن كواليس احتفالية عيد الفلاح المصري التي نظمها البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، بعد انقطاع 9 سنوات، لافتا أن نجاح احتفالية عيد الفلاح وحضور مئات الفلاحين من كافة محافظات مصر إلي القاهرة للمشاركة في الإحتفال لم يكن من فراغ،انما جاء بتخطيط وتنظيم وفريق عمل ظل يعمل علي مدار ساعات وأيام متواصلة لإنجاح هل الحفل الكبير.

وأوضح الأمين العام للفلاحين، أن عيد الفلاح المصري هذا العام كان مظاهرة في حب وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ،حيث زحفت جموع الفلاحين من كل ربوع مصر وتحملت عناء السفر وجاءت من أقصي صعيد مصر من الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأيضا فلاحين الوجه البحري من الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد ، للمشاركة في إحتفالية عيد الفلاح والتعبير عن حبهم ودعمهم لدولتهم وحكومتهم ورئيسهم.

وأضاف أبواللوز، أنه ليس من السهل علي الاطلاق إقناع الفلاحين بترك أراضيهم وقراهم والمجئ الي القاهرة لحضور الإحتفالية ولكنهم جاءوا لكي يعبروا عن فرحتهم بعيدهم وإرسال رسالة واضحة لكل الشعب المصري في الداخل والخارج بأن الفلاحين خلف قيادتهم السياسية وتدعم رئيسها لتحقيق الأمن والأمان والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر ، مشيرا ان هتافات الفلاحين في يوم عيدهم علت داخل قاعة الأحتفالات مرددة " بنحبك ياريس.. واحنا وراك ياريس.. ومش هنسيبك ياريس ..وكل الفلاحين يدعمون السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة" وعلت اصوات الفلاحين بهتافات " يحيا السيسي وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وتابع أبواللوز، احتفالية عيد الفلاح كانت أسعد يوم في حياتي من يوم ما اشتغلت في نقابة الفلاحين ، واحنا عاوزين نشتغل لمصلحة الفلاح ومصلحة البلد، وشكلنا المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، وأقول لأصحاب الشائعات الموجودين على منصات غير شرعية "عمركم اتكلمتم على بلد تانيه غير مصر .. هي مصر تاعباكم في أيه انا بقولكم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".