شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تتيح اليوم تحويلات الطلاب بين المدارس استعدادا للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقديم التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 إلى السبت 23 سبتمبر 2023، بسبب كثرة حالات انتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك استمرار البت فى طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من وزارة التربية والتعليم والتعليم تيسيراً على أولياء الأمور.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم27 يناير 2024.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .