شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات بمحيط الأندية لضبط مروجى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات. وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات.

نتيجة الاستطلاع

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