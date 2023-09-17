شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات بحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة غلاء المعيشة ،ورفع الحد الأدنى للدخل ،والمنح لأصحاب صحاب المعاشات ، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وغيرها .

وأوضح عماد حمدي في بيان صادر باسم مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات أن هذه القرارات الاستثنائية تؤكد حرص الرئيس السيسي على التخفيف من الأعباء التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد ،وتؤكد أيضا أنه يشعر بالمواطن البسيط ،مشيرا إلى أن هذه القرارات الإيجابية تأتي في توقيت مهم ،لتؤكد أن الرئيس حريص أيضا على توفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين .

واثني رئيس النقابة العامة على قرارات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،و مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن ،وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة ،وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.وقال حمدي أن هذه القرارات تلقى كل التأييد من عمال مصر الذي يجددون الثقة في الرئيس السيسي .