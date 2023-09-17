شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الطلاب الجدد.. "ألسن" عين شمس تعلن شروط القبول بأقسام الكلية 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.





وينشر ”الخليج 365” شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى: - قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى





- قسم اللغة الإنجليزية:الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.





- قسم اللغة الفرنسية:الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط





- قسم اللغة الايطالية:الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ، والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .





- قسم اللغة الاسبانية:الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .





- قسم اللغة الألمانية :الدارسين للغة الألمانية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة بدون حد أدنى .





- قسم اللغة الروسية:الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 45.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلى ادبى 355 درجة - علمي علوم 355 درجة رياضة 310 درجة





- قسم اللغة التشيكية:الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 43.5 درجه





- قسم اللغة الصينية:الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 46.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 360 درجة - علمي علوم 360 درجة رياضة 330 درجة - الدارسين للغة الثانية الصينية بدون حد ادنى لدرجة اللغة





- قسم اللغات الإفريقية (شعبة اللغة السواحيلية):الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 37 درجه





- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة التركية):الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 44 درجه





- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة الفارسية):بدون حد أدنى





- قسم اللغات السامية ( شعبة اللغة العبرية ):الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 41 درجه





- قسم اللغة اليابانية:الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمی علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة





- قسم اللغة الكورية:الدارسين للغة الإنجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمى علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة





- قسم اللغة البرتغالية:الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجات.