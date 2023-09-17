حدث ليلاً| موعد تطبيق قرارات السيسي بشأن رفع الحد الأدنى.. وتطورات الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

اقتصادية قناة السويس تحصل على ضمانة المالية لاقتراض 20 مليار جنيه

قال مصدر مصرفي مسؤول في إدارة الائتمان بأحد البنوك المشاركة في القرض، لمصراوي، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصلت على ضمانة وزارة المالية للحصول على قرض مشترك بقيمة 20 مليار جنيه من تحالف بنكي يديره أحد البنوك الحكومية الكبرى.

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بعد زيارة السيسى اليوم.. رد فعل أهالي بني سويف - فيديو

عبر أهالي في محافظة بني سويف عن سعادتهم، بزيارة الرئيس السيسي لقرية سدس التابعة لمركز ببا جنوبي بني سويف، وافتتاح عدد من المشروعات التي تمثل طفرة تنموية في الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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القومي للأجور يكشف موعد تطبيق قرارات السيسي بشأن رفع الحد الأدنى

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن موعد تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات، موضحًا أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور يصل إلى 4.5 مليون مواطن.

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بعد كارثة درنة.. كيف تشكل السدود مصدر خوف لليبيين؟

بعد الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود في مدينة درنة، أصبحت السدود في ليبيا مصدر قلق وخوف للمواطنين. ويتركز معظم هذه السدود في المنطقة الشرقية نظراً لطبيعتها الجبلية، وانتشار مجاري الوديان فيها.

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الصحة العالمية: التعرف على جثث 4 آلاف شخص من ضحايا الفيضانات في ليبيا

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أنه تم التعرف على جثث نحو أربعة آلاف شخص ممن لقوا حتفهم جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا.

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20 قرارًا.. كيف استعدت الدقهلية لاستقبال العام الدراسي؟

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 بـ20 توجيهًا من محافظ الدقهلية لاستقبال مليون و600 ألف طالب بمختلف المراحل الدراسية.

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حجازي: ضم أوائل الصف الأول الثانوي من مدارس STEM لمدرسة العباقرة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

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متى تنتهي الظاهرة؟.. تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة انقطاع الكهرباء

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال.

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على عربة كارو.. شاعر الملحمة السوادنية يغادر منزله المحاصر في أم درمان

وسط الصراعات والمآسي التي يعيشها السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي، يعاني سكان المدن التي تحولت لساحة حرب بين الأطراف المتصارعة من القصف المستمر وتعرضهم للخطر الدائم فضلاً عن قلة الغذاء والأدوية اللازمة للمرضى.

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الخرطوم: البرهان وموسيفيني بحثا الأوضاع في السودان

عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إلى بلاده بعد زيارة رسمية لأوغندا استغرقت يوما واحدا.

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