سحابة دخان بجوار كوبري صفط اللبن.. والحماية المدنية تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سحابة دخان كثيفة شوهدت بجوار كوبري صفط اللبن ببولاق الدكرور غر الجيزة صباح اليوم الأحد.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع النصر متفرع من ترعة عبد العال.

على الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق أعلى سطح منزل مكون من 8 طوابق، ويعمل رجال الدفاع المدني على مجابهة النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية.