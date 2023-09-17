ربة منزل أبلغت عن أخيها.. كواليس تعذيب طفل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجله يبلغ من العمر 10 سنوات، وإحداث إصابات بالغة به.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بالتضرر من شقيقها عامل – مقيم بذات العنوان؛ لقيامه بالتعدي على نجله وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، لتسببه في ضياع مبلغ مالي من المنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.