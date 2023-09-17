علاقة جنسية مقابل الصمت.. تفاصيل تهديد مراهقة بصور وفيديوهات مُخلة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها على السوشيال ميديا.

وكشف أمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد الشاب المجني عليها (طفلة) لم تتجاوز الـ١٤ عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات بالفيديو.

وأوضحت الطفلة أن الشاب استغلها وقام بالتسجيل لها، مشيرة إلى أنه أرسل رسائل تهديد لها على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي، تتضمن صورا وفيديوهات خادشة للحياء خاصة بها، طالباً منها في سبيل عدم نشر تلك الصور إقامة علاقة جنسية معها وحصوله على مبلغ مالي منها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بجهاز من الأجهزة صور المجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها وأذاع صورا مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.