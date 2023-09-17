لغز العثور على جثة داخل شقة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اختفاء عن الأنظار شكل لغزًا محيرًا لجيران "عبد الله" وهموا لطرق الباب ألما في استقبال رد يثلج صدورهم ويطرد السيناريوهات الصادمة من مخيلتهم قبل أن تكتشف الحقيقة المُرة.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في تغيب شخص في ظل اختفاءه عن الأنظار على مدار أيام.

انتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر؛ لفحص البلاغ والوقوف على ماهيته تنسيقًا من وحدة المباحث.

معاينة المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أثبتت وفاة "عبد الله.م." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية مع عدم وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

مفتش الصحة اشتبه في الوفاة مرجحًا أنها نتيجة تناوله عقاقير طبية مستبعدًا وجود شبهة جنائية، وأودعت الشطة الجثمان ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.