لو مأجّر أو مشتري شقة جديدة.. خطوات تغيير اسم صاحب عداد "الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أتاحت شركات توزيع الكهرباء خدمة نقل ملكية عداد الكهرباء للتسهيل على المواطنين للراغبين في ذاك، والذي يعد من أهم المرافق الأساسية في المنزل..

وتتيح الشركة القابضة للكهرباء فرصة نقل ملكية العداد للمواطنين؛ حتى يتمكن المشتري الجديد من تغيير ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم، ويتم نقلها إليه..

ويوضح "الخليج 365"، خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم إلى المالك الجديد، وَفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

- يقوم الراغب في تغيير اسم صاحب العداد بالتوجه إلى شركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًّا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- في حالة شراء المنزل أو العقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة أو صورة من إعلام الوراثة؛ وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

- يجب تقديم الأوراق المذكورة مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على قرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار تساؤل العديد من المواطنين المقبلين على شراء شقق أو عقارات جديدة أو عند رغبتهم في تأجير الشقة أو الوحدة لساكن جديد؛ خصوصًا أنه يهتم بتحويل جميع المرافق الموجودة بها لتكون باسمه، حتى يستطيع إجراء جميع الخدمات التي يرغب فيها دون أن تكون هناك حاجة إلى حضور المالك الأصلي للعداد، فمن الممكن أن يكون الوصول إليه صعبًا بعد ذلك.