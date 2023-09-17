أسعار الشنط المدرسية فى معرض أهلا مدارس بفيصل الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

القاهرة - سامية سيد - انطلقت معارض "أهلا مدارس" 2023 في جميع المحافظات، تزامنا مع افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة، لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة.

وتستعد محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، لافتتاح معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، لطرح كافة المستلزمات الدراسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومواد غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار الشنط المدرسية فى معرض "أهلا مدارس" فى فيصل بالجيزة، والتي تشهد تخفيضات تصل لـ30%.

-الشنطة الكتان- "مقاس 14" بـ120 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-الشنطة الكتان "مقاس 16" بـ140 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

-الشنطة الكتان "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و180 جنيها.

-شنطة خامة "وتر بروف" مستوردة لطلاب الإعدادي والثانوي والجامعات يتراوح سعره ما بين 280 جنيها و320 جنيها.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 14" بـ200 جنيه بدلا من 300 جنيه.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 16" بـ240 جنيه بدلا من 350 جنيها.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 350 جنيها و440 جنيها بدلا من 550 جنيها.

-شنطة تروللي مستوردة يتراوح سعرها ما بين 520 جنيها و 700 جنيه بدلا من 1100 جنيه.