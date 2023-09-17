شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 146 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة النظافة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، استعرض وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة عدد من الفاعليات والمؤتمرات التى سوف تعقد على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجارى والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات اللازمة للخروج بصورة مشرفة واستكمال النجاحات التى حققتها المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص خلال المؤتمرات الدولية التى استضافتها خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وأعمال التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة الرويسات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالى المنطقة.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى جنوب سيناء.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

ومن جانبه أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح للمشروعات التى تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بجميع مدن المحافظة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما عرض اللواء خالد فودة استعدادات المحافظة لإقامة بعض المؤتمرات والفعاليات الهامة خلال شهر سبتمبر الجارى وأكد فودة على جاهزية المحافظة لاستقبال واستضافة تلك المؤتمرات على أكمل صورة.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع جهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه قام منذ أيام بافتتاح معرض " أهلا مدارس" بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ووزارة التموين لتوفير كافة مستلزمات المدارس من زى مدرسى وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أنه طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة أى محاولات لاحتكار السلع فى المحال والسلاسل التجارية والأسواق.

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجديدة ومنها أعمال التطوير الشاملة للسوق القديم بشرم الشيخ والذى يعد إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بشرم الشيخ وعامل جذب للسائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير الجارية على أرض المحافظة استعداداً لإقامة بعض الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، حيث يتم حالياً إنشاء مدفن صحى بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بتكلفة 3,75 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحى الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه، والمدفن الصحى الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأولى بمدينة الطور بتكلفة 3,75 مليون جنيه، إضافة إلى تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر)، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة (أبورديس) بتكلفة إجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفا أنه يجرى العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية فى هذا المجال.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى فى جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء باستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده وزراعته فى المحافظة بالفعل ضمن خطة العام الأول من المبادرة من جميع الجهات المشاركة حوالى 140 ألف شجرة.