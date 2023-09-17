شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم حفل تخريج الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية البحر الأحمر، أمس السبت، بخريجي الدبلومات الفنية من أبناء الإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا شنوده بمدينة الغردقة، وبحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

ووزّع الأنبا إيلاريون شهادات التقدير على 200 خريج وخريجة، وتم التقاط الصور التذكارية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر الحالى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودةالصليبالمقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

وتحتفل الكنيسة مرتين في العام بعيد الصليب، وتعود قصة الاحتفال بالصليب فى المرة الأولى عام 326 م، على يد الملكة القديسة هيلانة،والدةالإمبراطورقسطنطين الكبير، عند زيارتها لأورشليم وسألت عن مكان الصليب ولكن لم يُعلمها به أحد، فأخذت شيخًا من اليهود، وضيقت عليه بالجوعوالعطش،حتى اضطر إلى الإرشاد عن المكان الذى يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة.

وأشارت بتنظيف الجلجلة، فعثرت على 3 صلبان، ولما لم يعرفوا الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلميقم،وكذاعملوا في الآخر، ولكنهم عندما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته، وأرسلت جزءًا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت فيتشييدالكنائس المذكورة في الخليج 365 عشر.