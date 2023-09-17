شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه تم الانتهاء من محطة كوم أمبو وتشغيلها تجريبياً وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر، وجار الانتهاء من إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب وذلك بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه ‎للمشروع القومي لتطوير قصب السكر. أضاف وزير الزراعة أن الدولة تعمل على النهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادى ايجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار القصير إلى أنه يتم التنفيذ من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ، وأن المحطة تقع على مساحة 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة فى الموسم لتكفى لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل فى الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

‏وأكد وزير الزراعة بأن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص ، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض ، وأيضاً فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر تلك السلعة الإستراتيجية الهامة وتقليل فاتورة الإستيراد ، وقد أشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة.