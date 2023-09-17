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مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. بعد قليل

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القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق.

 

وكان قد أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن يوم الثلاثاء الماضي آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024م).

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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