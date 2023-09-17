الارشيف / أخبار مصر

الصحة تحدد قائمة بنوعية الأدوية المحظور تناولها بدون استشارة الطبيب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد قائمة بنوعية الأدوية المحظور تناولها بدون استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الأدوية التى يجب عدم الحصول عليها بدون استشارة الطبيب والتى تتضمن:

1- المسكنات 

2- خوافض الحرارة 

3- المضادات الحيوية 

4- مهدئات السعال

5- ادوية أمراض الإسهال

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأدوية يجب استشارة الطبيب قبل تناولها ويجب تحديد الجرعات من قبل الصيدلى مع الالتزام بفترة العلاج خاصة المضادات الحيوية .

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الفحص الطبى هام قبل الحصول على أدوية بدون استشارة الطبيب .  

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا