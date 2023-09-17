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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر: 96.15% لطب القاهرة.. وهندسة من 91.23% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات العام الدراسى الجديد 2023-2024، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب الناجحين 86451، والذين تقدموا للتنسيق 72130، وتم توحيد الحد الأدني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 96.15%، وطب دمياط بنين وبنات 95.38%، طب أسيوط بنين وبنات 94.77%.
وأضاف الحد الأدني لهندسة القاهرة بنين وبنات 91.23%، وهندسة بنات قنا وهي كلية مستحدثة 90.92% وهندسة قنا بنين 90.15%.
وتابع: كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة 93.54%، وكلية الصيدلة بنين وبنات اسيوط 92.77%،كلية طب اسنان بنين وبنات القاهرة 94.62%،كلية طب اسنان بنين اسيوط 94.31%.
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