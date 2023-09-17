شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توعية شباب الإسماعيلية بريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت محاضرة للتوعية فى مجال ريادة الأعمال لشباب المحافظة، وذلك بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، تناولت مفهوم ريادة الأعمال وما يتميز به رجل الأعمال من مواجهة المخاطر والخطط البديلة للتغلب ومواجهة أى مشكلة، ودراسة للسوق وتحديد نوع العملاء التى سوف يروج منتجات لها وايضا تسليط الضوء على مواصفات مشروع يندرج تحته كلمة رائد أعمال ومنها الفرصه التى يستغلها رائد الأعمال لإنتاج فكرة مشروع، والقرار الذى يتخذه رائد الأعمال لتحقيق مشروعه على أرض الواقع، وكيفية استغلال فرصة التدريب لتكوين فكرة والإبداع فيها لبداية مشروع كرائد أعمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للشباب بأهمية ريادة الاعمال وبدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، تحسن من مستويات معيشتهم خاصة خريجى الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة، لتأهيلهم لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية لمساعدتهم فى تحقيقها .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة ، أنه ألقى المحاضرة نهلة قناوي مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب ، والتى أكدت بدورها أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في جميع أنحاء الجمهورية ، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online) ، ومشيراً إلى استمرار المديرية فى سعيها نحو زيادة برامج التوعية والتثقيف للشباب من أجل زيادة وعيهم بما يخص أهمية المشروعات الصغيرة فى دفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ..

كما أعلنت وزارة العمل ، عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات التدريب المجاني للدفعة الأولى من الشباب راغبي التدريب من الجنسين على مهنة صيانة الالكترونيات، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة لعدد 15 متدرب ومتدربة بعد إجراء مقابلات شخصية لهم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير من خلال أحدث وسائل التدريب والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الدورات وفق أحدث الأساليب العالمية ..

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه قام بزيارة المركز وتفقد سير العملية التدريبية داخل البرنامج التدريبي ،كما استمع لآراء الشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة ، وأضاف وكيل المديرية أن التدريب على المهن المستحدثة الذي بدأته الوزارة والمديريات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب على مهن ووظائف تواكب تغيرات سوق العمل ، وأكد أن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية ، كما أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضاً الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.