رئيس النيابة الإدارية يبحث أوجه التعاون مع رئيس منظومة الشكاوى الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.