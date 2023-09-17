سقوط 5 مجرمين بـ325 طربة حشيش وهيروين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية - برج العرب بالإسكندرية).

وأسفرت الجهود، عن ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي.

وضبطت الأجهزة الأمنية، عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالي، وضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي، وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.