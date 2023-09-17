رواتب تبدأ من 3000 جنيه.. 5993 وظيفة خالية في 17 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



أعلنت وزارة العمل، تلقي طلبات من 77 شركة قطاع خاصة على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري.

وأضافت "العمل" في بيان الأحد، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.

وكشفت الوزارة اليوم، فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هي: (القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، وأسوان، والوادي الجديد، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والمنيا).

واوضحت الوزارة في بيانها، أن التخصصات كالاتي:

- مدير فرع.

- أخصائي تمويل.

- محاسبون.

- مهندسون.

- موظف طيران وسياحة.

- مندوب بنوك.

- سائقون.

- أفراد أمن.

- مترجم لغة صينية.

- مندوب مبيعات.

- أخصائي HR.

- موظف تصميمات.

- مسئول سلامة وصحة مهنية.

- مشرف إنتاج.

- فنيون جميع التخصصات.

- جميع أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بكل الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، للعمل بشركة أمريكانا بفروع القاهرة والجيزة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة؛ تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتقوم الوزارة في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.