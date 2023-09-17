وزير النقل يتابع تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائي السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع (قنا / الغردقة / سفاجا) والذي يبلغ طوله 225 كم لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع ومعاينة معوقات التنفيذ وتذليلها ودفع الشركات لتكثيف المعدات والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لمحطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني (أكتوبر/أسوان/ أبوسمبل) والخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) حيث تم متابعة بدء أعمال تنفيذ المحطة.

والتقى الوزير بعدد من أهالي المنطقة المحيطة بالمحطة وأكد لهم الأهمية التنموية الكبيرة لهذا المشروع، مشيرا إلى أن المحطة ستوفر العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة وقنا سواء أثناء مراحل التنفيذ في مختلف تخصصات البناء والتشييد بالاشتراك مع الشركة المنفذة أو أثناء تشغيل المحطة مشيرا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر هدفها الأساسي خدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.

كما أشار الوزير إلى أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع يعتبر جزءاً من الممر اللوجيستي التنموي ( سفاجا /قنا/ ابوطرطور ) وسيساهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة بالاضافة الى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة أيضا في منطقة قنا.

كما سيخدم حركة السياحية حيث سيربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية في الأقصر) بالإضافة إلى أن استخدام المحطات التبادلية مع الخط الثاني بما يمكن السائح من الوصول إلى أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط) بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.

وأضاف أن الخط سيساهم أيضا في الخدمات اللوجستية وعملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادي الجديد من وإلى ميناء سفاجا مثل صادرات الفوسفات بالوادي الجديد والألومنيوم في نجع حمادي والحاصلات الزراعية من شرق العوينات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع.

كما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى للانتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظة.



جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائى السريع الجاري إنشائها مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم وأن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 6 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 12 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و6 جرارات لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة

كما يتضمن الخط الثالث إنشاء ثلاث محطات هي الغردقة (محطة للقطار السريع) التي تم اختيار موقعها في موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ بما يخدم قاطني مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين وخدمة مطار الغردقة ومحطة ٠ سهل حشيش(محطة للقطار الإقليمي) التي تم اختيارها أقرب ما يكون للمناطق السياحية في سهل حشيش ومحطة سفاجا (محطة للقطار السريع) التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا من خلال وصلة وأرصفة الشحن لميناء سفاجا البحري.