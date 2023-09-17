شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ليبيا تعقم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في مدينة درنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الأحد، بإزالة المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية وتعقيم الغرف فالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمستشفى الميداني في مدينة درنة، وذلك حتى يتسنى للأطقم الطبية القيام بالعمل على الوجه الأكمل.

وذكرت السلطات الليبية، أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر الذي ضربها بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان فريق الطوارئ الليبي في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى .

وأشار البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة قدرت بــ6 كيلو مترات مربعة .



حملة تعقيم واسعة في درنة

الصحة الليبية تقوم بتعقيم في درنة



الفرق الليبية تقوم بعمليات تعقيم



تعقيم المستشفيات في درنة



تعقيم سيارات الاسعاف في درنة



تعقيم شوارع درنة



تعقيم في درنة