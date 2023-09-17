شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ123 شارعا بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمركز ومدينة كرداسة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق بني مجدول أبو رواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتى طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبو رواش.

وتفقد النائب أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لعدد 123 شارع بنطاق 4 مناطق (بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته)، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.