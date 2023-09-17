شكرا لقرائتكم خبر عن عروض على الأحذية بمعرض أهلا مدارس فى فيصل.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، خلال ساعات، لطرح كافة المستلزمات الدراسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية وزي مدرسي ومواد غذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وخلال جولة داخل المعرض، رصد ”الخليج 365” أسعار الأحذية بمختلف أنواعها وموديلاتها لدى عدد من التجار والعارضين، والتي جاءت على النحو التالي.

وجاءت أسعار الأحذية لدى أحد العارضين بالمعرض على النحو التالي:

-كوتش اير رجالي بـ145 جنيها بدلا من 220 جنيها.

-اسكتشر شبابي بـ135 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-اسكتشر حريمي بـ135 بدلا من 180 جنيها.

-كوتش أطفالي بـ135 جنيها بدلا من 195 جنيها.

-كوتش اير جوردن حريمي بـ175 بدلا من 245 جنيها.

-كوتش رانينج حريمي بـ135 بدلا من 230 جنيها.

-كوتش جوردن رجالي بـ190 جنيها بدلا من 400 جنيها.

-كوتش اير ماكس بـ230 جنيها بدلا من 430 جنيها.

-كوتش نايك بـ145 جنيها بدلا من 230 جنيها.

-كوتشي اديدس بـ155 جنيها بدلا من 250 جنيها.

-كوتشي رانينج أطفالي بـ165 جنيها بدلا من 240 جنيها.

وطرح أحد العارضين المشاركين في معرض "أهلا مدارس" في فيصل أسعار الأحذية على النحو التالي:

*اسكتشر شراب أطفال:

-بـ95 جنيها بدلا من 150 جنيها.

-بـ110 جنيهات بدلا من 175 جنيها.

*كوتش أطفال:

-110 جنيهات بدلا من 195 جنيها.

-120 جنيها بدلا من 215 جنيها.

-130 جنيها بدلا من 225 جنيها.

*كوتش حريمي ورجالي وشبابي

اسكتشر شراب

-110 جنيهات بدلا من 195 جنيها.

-125 جنيها بدلا من 220 جنيها.

كوتش فلات

-120 جنيها بدلا من 200 جنيها.

-150 جنيها بدلا من 250 جنيها.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض (أهلاً مدارس) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.