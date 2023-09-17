حدث في 8 ساعات| توجيهات جديدة من السيسي.. ووصول "الميسترال" إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسؤلين، لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة.

كما وصلت إلى دولة ليبيا حاملة المروحيات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسؤلين، لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة.

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وصول "الميسترال" إلى دولة ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا

وصلت إلى دولة ليبيا حاملة المروحيات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

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رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 والحدود الدنيا للكليات

تعقد جامعة الأزهر، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي المقبل، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، عن الحدود الدنيا للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

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رواتب تبدأ من 3000 جنيه.. 5993 وظيفة خالية في 17 محافظة

أعلنت وزارة العمل، تلقي طلبات من 77 شركة قطاع خاصة على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري.

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أرخص 8 مناطق لشراء شقق.. أسعار تبدأ من 280 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن امتلاك وحدة سكنية بأسعار مناسبة بعيدًا عن الإيجار أو عن أسعار الشقق في الكمبوندات التي تكون بأسعار تتجاوز المليون جنيه.

ويمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 250 إلى 700 ألف جنيه لمساحه متوسطة تصل لـ100 متر.

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فقدان الفحولة وعرض خطير.. جمال شعبان يحذر من خطورة الكرش في هذا العمر

وجه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تحذيرا صحيا من خطورة ظهور الكرش في فترة منتصف العمل.

وقال "شعبان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الكرش في منتصف العمر مؤشر على فقدان الذاكرة المبكر وفقا لدراسة أمريكية حديثة.

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العظمى 39 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرةالكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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توجيهات عاجلة للمحافظات بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

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