بمناسبة المولد النبوي الشريف.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية لـ مفتي الديار المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الديار المصرية، بعنوان (الاحتفال بالمولد النبوي الشريف - دروس وعبر).

ودارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة قبل بعثتة كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التى مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على إتباعها والإقتداء بها، وفي ختام الندوة أجاب فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية على بعض الأسئلة.