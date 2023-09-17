شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع إشغالات وتعديات المقاهى بالبصراوى وبشتيل بحى المنيرة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى المنيرة الغربية بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة حملات استهدفت المحال والمنشآت التجارية والمقاهي المتعدية على الطريق العام بشارع امتداد البصراوي وطريق البراجيل، والتي أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال، ضمت كراسي وترابيزات واستاندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى من أحد المواطنين المقيمين بشارع مصرف جلال، تفيد بتضرره من كثرة إشغالات المحال العامة وتعديها على حرم الطريق العام مما يعرقل حركة سير مشاه المواطنين والسيارات.

وعلى الفور، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق والتعامل مع الشكوى وتحقيق الانضباط بالشارع، مؤكدا على تكثيف الحملات للتصدي للإشغالات وضبط المخالفات مع المتابعة الدورية لعدم السماح بعودتها مجددا.

وقام حي الهرم بشن حملة مكبرة على الشارع محل الشكوى، أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات الموجودة بحرم الطريق وتمشيط الشارع بأكمله من جميع المخالفات وفروشات الباعة الجائلين ورفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية وتيسير الحركة بالشارع مع التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.