شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 60 مليار جنيه سنويا التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: تنفيذا للتكليفات الرئاسية التى أعلنها الرئيس السيسى فى محافظة بنى سويف.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

تنفيذا للتكليفات الرئاسية التى أعلنها الرئيس السيسى فى محافظة بنى سويف.. 60 مليار جنيه سنويا التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة.. وزير المالية: استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.. 16.4 مليار جنيه سنويا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ4.5 مليون موظف بالدولة من 300 إلى 600 جنيه شهريا

شعب على قلب وطن.. قرارات الرئيس من بنى سويف وثنائية المسؤولية والتضامن.. الحزمة الاجتماعية الجديدة تنعكس على نصف الشعب وتتكلف أكثر من 60 مليار جنيه.. والدولة تتقدم للعب أدوار مضاعفة للخروج من نفق الأزمة.. رسائل الرئيس تحمل معنى الشراكة وتقاسم الأعباء مع المواطنين.. وعلى شركات القطاع الخاص أن تقرأها وتتخذ مبادرات شبيهة من منطلق وطنى وإنسانى.. الإجراءات الأخيرة الثانية من نوعها خلال سنة واحدة بإجمالى 120 مليارا.. والدولة تجتهد للموازنة بين التنمية والعدالة والحفاظ على دوران السوق عند حدود آمنة

توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة.. الرئيس يؤكد ضرورة تعظيم قيمة العاصمة الإدارية الجديدة كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفنى والثقافى

الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبا عاما.. الرئيس يمنح المستشار حمادة الصاوى النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده وما قدمه من عطاء

«التنمية المحلية» توجه المحافظين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

قرارات الرئيس أولى مهام «النواب» بدور الانعقاد الرابع

مذكرات قادة حرب أكتوبر ترصد حكايات وكواليس معركة العبور

الصناعة قاطرة العبور إلى الجمهورية الجديدة.. دعم رئاسى وحوافز حكومية يجددان شرايين الاستثمارات الصناعية





انطالق النسخة 65 من بطولة الدورى المصرى