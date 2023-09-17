شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد شوقى عياد بتولى منصب النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار، محمد شوقي عياد، بمناسبة أدائه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

كما تقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.