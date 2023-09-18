برلماني: الرئيس السيسى فاجأ المصريين بقراراته التاريخية لاسعادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، حزمة القرارات التاريخية والمفاجئة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف بمثابة دليل قاطع على أن الرئيس السيسى هدفه تخفيف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين.

وأكد البرلماني أن القرارات كانت بمثابة مفاجأة سارة وكبيرة لكل المصريين مشيرا إلى انه لا يمكن لأحد أن يتوقع مثل هذه القرارات الشجاعة والجريئة لأنها جاءت فى توقيت صعب حيث يعانى العالم بمختلف دوله بما فيها الدول الكبرى والمتقدمة من حالة ركود اقتصادي كبير بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجه المهندس أمين مسعود، التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التي اسعدت كل المصريين وأسرهم مؤكداً أن الرئيس السيسي ليس له أى هدف سوى تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري العظيم الذي لا يتوانى لحظة في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.