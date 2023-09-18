شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يوافق على الجزء الثاني من الحركة القضائية 2024.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2024 -2023.

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.