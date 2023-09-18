شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 18/9/2023 بمحافظات الجمهورية "سيووو مبيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:16

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:54

موعد صلاة العصر 4:24

موعد صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 12:45 م

موعد صلاة العصر 4:15 م

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 12:37

موعد صلاة العصر 4:06 م

وقت صلاة المغرب 6:47 م

وقت صلاة العشاء 8:02 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:43 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:05