شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 18/9/2023 بمحافظات الجمهورية "سيووو مبيت" والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:16
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:54
موعد صلاة العصر 4:24
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:08
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 4:15 م
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:13 م.
وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 12:37
موعد صلاة العصر 4:06 م
وقت صلاة المغرب 6:47 م
وقت صلاة العشاء 8:02 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:43 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:05
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