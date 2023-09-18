شكرا لقرائتكم خبر عن سجل قراءة عداد المياه بنفسك فى 5 خطوات من خلال هذا التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العديد من الخدمات، منها خدمة تسجيل العميل لقراءة العداد بنفسه خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، وإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءة، وذلك من خلال تطبيق "قراءتي".

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات استخدام تطبيق "قراءتي" وتسجيل قراءة عداد المياه شهريا.

1-تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.

2-الضغط على "إنشاء حساب جديد" ومن ثم إدخال بيانات العميل، والتي تشمل (اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، ورقم المشترك، حديد الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف).

3-تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4-تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5-الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".

يُذكر أن تطبيق قراءتي يتميز بسهولة الاستخدام وحفاظه على سرية البيانات، واعتماده على تسجيل العميل للقراءه الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%، ويتيح له التسجيل في أي وقت خلال اليوم، وتفادي تراكم القراءات والقضاء على إمكانية حدوث أي خطأ بشري.